27 жовтня 2025, 11:48

На Київщині правоохоронець вимагав від підприємця $25 тисяч за "кришування" нелегального бізнесу

27 жовтня 2025, 11:48
Фото: ОГП
Затримані співробітник одного з центральних департаментів Нацполіції України та його спільник, які вимагали від підприємця 25 тисяч доларів хабаря за невтручання у його бізнес

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпропкурора.

Правоохоронець пообіцяв бізнесмену за хабар не перешкоджати нелегальній торгівлі алкоголем на Київщині й за окрему щомісячну плату гарантував відсутність протидії з боку правоохоронних органів.

Посередника затримали під час передачі 25 тисяч доларів як частини обумовленої суми. Дізнавшись про викриття, правоохоронець намагався втекти й змінював місце проживання, однак його розшукали та затримали.

На Київщині правоохоронець вимагав 25 тисяч доларів за "кришування" нелегального бізнесу

Фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Обох взяли під варту з можливістю внесення застави: 1 млн гривень – правоохоронцю та 2 млн гривень – посереднику.

Розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон. За свої "послуги" вони вимагали по 18 тисяч доларів з людини.

