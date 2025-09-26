У Запоріжжі внаслідок ДТП загорівся легковик
ДТП сталася ввечері 25 вересня в одному з районів Запоріжжя
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Дорогу не поділили два автомобілі. Внаслідок зіткнення загорівся автомобіль Chevrolet.
Легковик загасили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працювали 10 надзвичайників, залучались дві одиниці техніки.
Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 25 вересня на Львівщині Audi вилетіла в кювет. Постраждали три дитини, зокрема немовля.
26 вересня 2025
