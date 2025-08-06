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06 серпня 2025, 23:45

На Дніпропетровщині авто вилетіло в кювет і застрягло між деревами

06 серпня 2025, 23:45
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Фото: Відомо
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На Нікопольському шосе іномарка вилетіла з дороги. Все почалось з того, що колесо авто зачепило бордюр. Після падіння машина застрягла між деревами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у Кривому Розі на Нікопольському шосе. Після того як машина вилетіла в кювет, вона потрапила між деревами, а згодом зупинилась на трубі. На щастя, транспорт не постраждав, і водій також не отримав поранень.

Попередньо, водій перевищив швидкість. Зазначається, що видимість була більш ніж достатньою. Машина не перекинулась, що називають удачею в такій ситуації.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і перекинувся. Після аварії його госпіталізували до реанімації.

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