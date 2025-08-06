Фото: Відомо

На Нікопольському шосе іномарка вилетіла з дороги. Все почалось з того, що колесо авто зачепило бордюр. Після падіння машина застрягла між деревами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у Кривому Розі на Нікопольському шосе. Після того як машина вилетіла в кювет, вона потрапила між деревами, а згодом зупинилась на трубі. На щастя, транспорт не постраждав, і водій також не отримав поранень.

Попередньо, водій перевищив швидкість. Зазначається, що видимість була більш ніж достатньою. Машина не перекинулась, що називають удачею в такій ситуації.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і перекинувся. Після аварії його госпіталізували до реанімації.