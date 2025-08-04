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04 серпня 2025, 10:59

У Львівській області зупинили контрабанду телефонів, вейп-рідин і парфумів на 30 млн грн

04 серпня 2025, 10:59
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фото: БЕБ
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Викрито схему контрабанди, замаскованої під перевезення харчових продуктів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Львівській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему незаконного ввезення товарів. Правоохоронці виявили партію мобільних телефонів, рідин для електронних сигарет та парфумерії загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, мешканець регіону намагався переправити продукцію через кордон, приховавши її під упаковками з харчовими продуктами. Для перетину він обрав "зелений коридор" - смугу, призначену для осіб без товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню або оподаткуванню.

Серед вилученого - смартфони Apple, Samsung, рідини для електронних сигарет і парфумерія

Під час огляду транспортного засобу прикордонники та митники виявили 19,5 тисячі одиниць рідин для електронних сигарет "ElfBar", понад 360 смартфонів Apple, 38 телефонів Samsung Z Fold та близько 3,3 тисячі одиниць парфумерної продукції.

Досудове розслідування триває за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо про розкіш на мільйони: стиль життя топ-митника, що живе на 90 тисяч гривень. Родина очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара веде розкішний спосіб життя, який суттєво перевищує офіційні доходи державного службовця.

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контрабанда мобільний телефон парфюмерія ввоз сигарети електронні сигарети Львівська область
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