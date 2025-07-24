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Директор одного з товариств постане перед судом за підозрою у привласненні бюджетних коштів під час дії воєнного стану

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йому інкримінують службове підроблення та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до частин 4 статті 191, 1 статті 366 та 1 і 2 частин статті 209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, товариство, яким керував обвинувачений, за договором виконувало реконструкцію підвального приміщення місцевого ліцею з метою облаштування споруди цивільного захисту. Проте директор вніс до офіційних документів неправдиві дані про обсяг виконаних робіт та використані матеріали, що дозволило йому незаконно отримати понад 400 тисяч гривень із бюджету.

Отримані гроші підозрюваний легалізував через низку фінансових операцій, спрямованих на користь очолюваної ним компанії. Розслідування цієї справи проводило Олександрійське районне відділення поліції.

За скоєні злочини чоловікові загрожує позбавлення волі до восьми років, а також обмеження в праві обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років, із можливістю конфіскації майна.

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