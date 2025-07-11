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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Дніпровський апеляційний суд збільшив строк покарання засудженому за шахрайство і присвоєння владних повноважень. У 2023 році жінка отримала повідомлення, що її чоловік-військовий зник у зоні бойових дій в Запорізькій області. Тоді вона почала отримувати соціальні виплати на банківську картку.

Знайомий родини (також військовий) знав про цю ситуацію. Він говорив потерпілій, що її чоловік живий і перебуває у полоні. Він також сказав, що нібито знає впливових посадовців Служби безпеки України, які мають досвід із позачергового обміну й можуть за грошову винагороду викупити чоловіка з полону.

Згодом через месенджери він спілкувався з жінкою, прикидаючись працівником СБУ. Протягом жовтня 2023 - березня 2024 року він переконав надсилати йому гроші. Загалом він виманив у жінки 1 мільйон 196 тисяч гривень.

Вироком першої інстанції шахрая засудили до 6 років позбавлення волі. Жінка вимагала більше покарання, вказувала, що обвинувачений відшкодував їй лише 7 тисяч гривень. Також відомо, що він одружений, має двох дітей, але гроші витрачав на казино та психотропні речовини.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу потерпілої й збільшив строк увʼязнення до 8 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили подружжя, яке займалось шахрайством. Вони обманювали людей, пропонувавши їм нібито роботу за кордоном. Це закінчувалось тим, що з людей брали гроші на нібито оформлення документів.