На Львовщине в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку

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Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда обнаружили старинную скрипку в пункте пропуска «Грушев». Музыкальному инструменту более 150 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В пункте пропуска "Грушев", во время осуществления контрольных процедур на выезд из Украины, пограничники совместно с таможенниками обнаружили, вероятно, ценную вещь - скрипку, датированную 1872 годом.

Музыкальный инструмент перевозили в багажном отделении автомобиля Opel, которым управлял 42-летний гражданин Украины.

"Работники таможни составили протокол о нарушениях, а судьбу инструмента определит экспертная оценка, которая должна установить, имеет ли скрипка культурную или историческую ценность", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Львовщине пограничники обнаружили в авто книги старше 100 лет.