СБУ разоблачила "крота" в ВСУ: что известно о спецоперации на Львовщине

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Во время специальной операции на Львовщине был задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался агентом российской разведки. Оккупанты завербовали его из-за бывшей жены — эксвоенной, которая сейчас работает на спецслужбы РФ в Мелитополе.

По материалам дела, подрывной деятельностью "крота" руководил кадровый сотрудник ФСБ из отдела спецопераций "Альфа" Александр Белодедов.

Основной задачей агента был сбор информации об оперативных аэродромах, логистических хабах и центрах технического обслуживания боевых самолетов ВСУ. Оккупанты планировали использовать полученные данные для ракетных и дроновых ударов.

СБУ раньше времени разоблачила предателя, задокументировала его контакты с российскими спецслужбами и задержала.

Также проведен комплекс мер по защите важных военных локаций.

Задержанному объявлено подозрение. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Заочно сообщено о подозрении и его бывшей жене, которая находится на временно оккупированных территориях юга Украины.

Напомним, недавно СБУ провела успешную спецоперацию в прифронтовом Харькове, в результате которой задержан агент ФСБ, который по заказу кафиров готовил взрывы возле государственных учреждений региона.