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Львовский городской голова поделился новыми деталями относительно Назария Гусакова, против которого возбуждены уголовные производства. Сейчас он находится в Италии.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews .

Как рассказал Андрей Садовый , городской совет обратился с официальными запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине, чтобы выяснить, находится ли Назар на какой-либо государственной или муниципальной программе поддержки.

Во львовской мэрии готовы и дальше обеспечивать Назария Гусакова необходимым лекарством. Однако выдача препаратов возможна только во Львове. Семейный врач Гусакова также подтвердила поездки в Италию, которые проходили также и раньше.

"На прошлой неделе я кратко пообщался с Назаром — он подтвердил, что сейчас находится за границей. Его семейный врач также знает, что он неоднократно ездил в Италию на короткое время. Насколько понимаем, там живет его мама. Это важно: он не уехал после разгоревшегося скандала — это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении. Парень подтвердил, что ему нужно лечение, и он намерен вернуться за ним", - пишет Садовый.

Напомним, ранее правоохранители возбудили два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии (СМА). Предварительно Гусаков отмывал деньги через по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

На ситуацию отреагировал Владимир Зеленский. Сам Гусаков уехал за границу 13 июня. Следователи продолжают расследование.

Также RegioNews писало о том, какие уроки украинцам следует извлечь из истории Назария Гусакова.