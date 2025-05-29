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29 травня 2025, 08:23

На Чернігівщині затримали банду, яка вимагала гроші за фейкові борги

29 травня 2025, 08:23
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фото: Національна поліція
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У Чернігівській області правоохоронці викрили та затримали учасників злочинного угруповання, яке вимагало у потерпілого гроші за неіснуючими борговими зобов'язаннями

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, двоє спільників підшукували в соцмережах неповнолітніх та юнаків, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Вони пропонували їм "легкий заробіток" — за винагороду оформити на себе банківський рахунок і надати зловмисникам доступ до нього. Так "на гачок" потрапив 19-річний чернігівець.

Згодом злочинці почали вимагати у хлопця повернути неіснуючий борг, стверджуючи, що він зняв із рахунку гроші. Коли ж той відмовився віддати кошти, зловмисники, погрожуючи пістолетом, викрали його на вулиці та вивезли автомобілем за місто.

Правоохоронці встановили особи фігурантів та затримали їх.

Під час обшуків у членів злочинної групи вилучили предмет, схожий на пістолет, страйкбольну гранату, набої, банківські картки та мобільні телефони.

Затриманим повідомлено про підозри. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які через вигаданий борг погрожували чоловіку. Вони вимагали 20 тисяч доларів.

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