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Во Львовской области произошел пожар в жилом доме. На месте инцидента нашли тело человека

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Это произошло утром 12 мая в поселке Конотопы (Львовская область). Загорелся жилой дом. Когда спасатели прибыли по адресу, они увидели густой дым. Пожар охватил деревянное перекрытие и хранившееся на чердаке сено. Поэтому огонь быстро распространялся.

К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело человека. Это 64-летний владелец дома. Причины пожара будут выясняться специалистами.

Напомним, ранее на Львовщине кот спас семью от трагедии. Ночью он почувствовал опасность и стал издавать громкие звуки, чтобы разбудить хозяев. Когда люди проснулись, почувствовали запах дыма: горела крыша дома. Благодаря коту семья успела выйти из дома безопасно и вызвать спасательные службы.