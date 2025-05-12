На Київщині під час пожежі загинув чоловік
Вночі 11 травня в місті Васильків Обухівського району сталася смертельна пожежа. Вогонь забрав життя місцевого мешканця
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, інформує RegioNews.
Виявилося, що на вулиці Михайлівська загорівся двоповерховий житловий будинок. Вогнеборці оперативно загасили займання.
"Під час ліквідації пожежі виявлено тіло господаря будинку 1955 року народження", — йдеться в повідомленні.
Причину виникнення займання встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, в ніч на 11 травня в Солом'янському районі Києва у власній квартирі живцем згорів чоловік.
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