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11 мая 2025, 14:15

На Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками: водитель скончался

11 мая 2025, 14:15
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла, 9 мая, в городе Сколе Стрыйского района. Водитель микроавтобуса скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 15:50 на улице Героев Маковки микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. После удара неуправляемый Sprinter врезался в грузовик Scania.

За рулем микроавтобуса находился 40-летний житель Ровенской области, фурой MAN управлял 40-летний житель Киевщины, а Scania - 37-летний житель Черкасской области.

"От полученных в результате ДТП травм водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагической аварии. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 8 мая вблизи села Гребениковка Сумской области столкнулись два грузовика и легковушка. Водители фур сгорели заживо, водителя и пассажира легковушки госпитализировали в больницу.

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