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01 мая 2025, 16:55

Во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет

01 мая 2025, 16:55
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска «Краковец» на Львовщине пограничники обнаружили попытку незаконного ввоза партии товара – более 500 флаконов жидкости для электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что при осмотре рейсового автобуса украинской регистрации с помощью рентгеновского оборудования пограничники обнаружили скрытый груз. Жидкость для заправки электронных сигарет была спрятана в вентиляционном отсеке и в нише запасного колеса, расположенной в переднем бампере транспортного средства.

Весь груз был изъят, а на водителя составлен протокол.

О факте правонарушения сообщены детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области для дальнейшего расследования. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины сообщили о временных ограничениях в пункте пропуска "Корчева – Краковец".

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