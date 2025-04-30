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30 квітня 2025, 10:00

На Київщині зникла 13-річна дитина

30 квітня 2025, 10:00
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці розшукують 13-річного Олександра Тарабана із села Переяславське Бориспільського району. Дитина зникла вчора вдень, 29 квітня

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За словами матері, Олександр близько 15:00 пішов з дому. До теперішнього часу його місцеперебування невідоме. Раніше хлопчик вже зникав.

Прикмети зниклої дитини: зріст близько 150 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, блакитні очі. Був одягнутий в спортивні чорні штани, темно-синю джинсову куртку та шльопанці.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформація про місцезнаходження підлітка на спецлінію "102" чи за номером телефону: +380(4567)5-13-41.

Нагадаємо, буковинські поліцейські кілька тижнів продовжують пошуки 13-річної жительки села Чагор Чернівецького району Еріки Руснак. Дівчинка зникла ще 11 квітня.

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поліція Київська область підліток пошук дитини
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