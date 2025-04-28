фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Відповідне повідомлення у ДСНС отримали близько 21:20. Заблукалих туристів, двох жінок 67 і 39 років та 16-річного хлопця, рятувальники відшукали о 22:35 та доправили їх до села Корчин.

Медичної допомоги заблукалі не потребували.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками відшукали двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах.