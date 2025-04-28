На Львівщині знайшли трьох туристів, які заблукали в лісі
У неділю, 27 квітня, троє туристів заблукали в лісовому масиві поблизу села Корчин Стрийського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Відповідне повідомлення у ДСНС отримали близько 21:20. Заблукалих туристів, двох жінок 67 і 39 років та 16-річного хлопця, рятувальники відшукали о 22:35 та доправили їх до села Корчин.
Медичної допомоги заблукалі не потребували.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками відшукали двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах.
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