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ДТП сталась у неділю, 27 квітня, близько 17:45 на вулиці Данила Галицького у місті Винники

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулись авто Renault Meganе під керуванням 18-річного мешканця одного з сіл Львівського району та мотоцикл невідомої марки, яким керував 12-річний житель Винників. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми, від яких помер на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 20 квітня на Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали.