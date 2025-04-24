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У столиці правоохоронці знайшли підлітка, який хвалився в соцмережах, як він катує кошеня. Ці відео він публікував у своєму Telegram-каналі

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці знайшли хлопця, який публікував у соцмережах відео з жорстоким поводженням з твариною. Ним виявився 14-річний підліток. Його разом з батьками викликали до поліції для надання пояснень з приводу викладеної публікації.

"Наразі правоохоронці спілкуються з ним в межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці побачили в соцмережах відео, де хлопець знущається з кошеняти. Він у соцмережах навіть влаштовував голосування, щоб його підписники обирали тортури для тварини.