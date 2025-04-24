В одному із пунктів пропуску на Львівщині почали діяти обмеження

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Із 24 квітня розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску «Медика» (напрямок в’їзду до Польщі/виїзду з України), зокрема — прокладення нового асфальтного покриття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У зв’язку з цим можливе сповільнення оформлення легкових автомобілів та автобусів на в’їзд до Польщі.

Завтра, 25 квітня 2025 року, з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху. За повідомленням польської сторони, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

"З української боку в цьому ж пункті пропуску продовжуються ремонтно-реконструкційні роботи, що також впливає на швидкість руху транспорту. Крім того, в українському пункті пропуску "Шегині" ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні, менш завантажені пункти пропуску: "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", "Смільниця", "Нижанковичі".

Як повідомлялось, на Львівщині в одному з пунктів пропуску до травня обмежили рух транспорту.