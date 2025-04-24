В одном из пунктов пропуска во Львовской области начали действовать ограничения

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С 24 апреля начаты ремонтные работы в пункте пропуска «Медика» (направление въезда в Польшу/выезд из Украины), в частности прокладка нового асфальтного покрытия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В этой связи возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Завтра, 25 апреля 2025 года, с 09:00 оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. По сообщению польской стороны, ремонтные работы продлятся ориентировочно до середины июля.

"С украинской стороны в этом же пункте пропуска продолжаются ремонтно-реконструкционные работы, что также влияет на скорость движения транспорта. Кроме того, в украинском пункте пропуска "Шегини" ремонтные работы будут продолжаться до 10 мая", - говорится в сообщении.

Пограничники рекомендуют заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные, менее загруженные пункты пропуска: "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов", "Смельница", "Нижанковичи".

Как сообщалось, во Львовской области в одном из пунктов пропуска до мая ограничили движение транспорта.