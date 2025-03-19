фото: Держмитслужба

Київські митники завадили незаконному відправленню до США опудал двох папуг – какаду і ара, а також крука, встановленого на черепі вовка. Ці тварини охороняються міжнародними природоохоронними конвенціями

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Держмитслужби.

Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили, що вилучені зразки – це опудало крука, встановленого на черепі вовка, а також опудала двох рідкісних видів папуг – зеленого ара та білого какаду.

Крук (Corvus corax) – осілий птах, який гніздиться в Україні. Вовк (Canis lupus) поширений на всій території країни. Зелений ара (Ara militaris) мешкає в тропічних лісах Колумбії, Мексики та Болівії. Білий какаду (Cacatua alba) живе на островах Індонезії.

Крук охороняється Бернською конвенцією, що захищає дику природу в Європі. Вовк, ара та какаду підпадають під охорону Конвенції CITES, яка регулює міжнародну торгівлю видами дикої фауни. Папуги також занесені до Червоного списку МСОП як види, що знаходяться під загрозою зникнення.

Згідно з CITES, для експорту таких зразків потрібні дозвільні документи, яких відправники не мали.

Опудала птахів та череп вилучили.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники зупинили спробу вивезення старовинної скрипки з України. Вивезти інструмент за кордон намагалася 28-річна киянка.