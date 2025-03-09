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09 березня 2025, 09:25

Діти посварились - тато втрутився: на Київщині судили чоловіка, який травмував малолітнього хлопчика

09 березня 2025, 09:25
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На Київщині винесли вирок чоловіку, який травмував дитину. Це сталось через дитячу сварку

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Борисполі судили винним чоловіка, який травмував дитину. Інцидент стався навесні 2023 року. Тоді біля шкільного стадіону між дітьми стався словесний конфлікт. Проте згодом у дитячу сварку втрутився дорослий чоловік.

Пізніше батько одного з хлопців приїхав туди. Чоловік підійшов до паркану, де сидів кривдник його сина, і почав тягнути хлопчика за ліву ногу, однак, з метою запобігти падінню, малолітній узявся за металеві перила і тримався руками. Однак чоловік продовжував тягнути ногу. Внаслідок цього дитина впала та отримала ушкодження, яке, згідно з висновком експерта, відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині отримав 10 років позбавлення волі чоловік, який побив до смерті 4-річну доньку. Відомо, що він завдав дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою, від чого вона померла.

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