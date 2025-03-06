Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком: есть погибший и более десятка пострадавших

фото: полиция Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 5 марта, около 18.00, на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Заклад Стрыйского района

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что столкнулся автобус Эталон, которым управлял 62-летний житель Стрыйского района, и грузовик DAF, которым управлял 54-летний житель Херсона.

От полученных в результате ДТП травм водитель автобуса погиб на месте происшествия.

Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина – все жители Стрыйского района – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в селе Остки в Ровенской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист.