Во Львовской области адвокат обманул жен военных более чем на миллион гривен
На Львовщине задержали адвоката, который обманул жен двух военнослужащих более чем на миллион гривен. Мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества в условиях военного положения
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.
Одной женщине адвокат пообещал найти безвести пропавшего мужчину, но ничего не делал. Другой же обязывался помочь с выплатой предусмотренной законодательством денежной помощи в связи с гибелью мужчины.
Пользуясь подавленным состоянием потерпевших, он выманил у них более миллиона гривен.
Кроме этого, подозреваемый намеревался получить еще один миллион в качестве "несуществующего" долга за услуги, которые он не планировал предоставлять.
После получения части средств адвокат задержан.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Проверяется его причастность к аналогичным схемам.
Напомним, в Закарпатье осудили мужчину, который выманил более 10 000 долларов у жены пропавшего без вести военного.