фото: Специализированная прокуратура

На Львовщине задержали адвоката, который обманул жен двух военнослужащих более чем на миллион гривен. Мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества в условиях военного положения

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Одной женщине адвокат пообещал найти безвести пропавшего мужчину, но ничего не делал. Другой же обязывался помочь с выплатой предусмотренной законодательством денежной помощи в связи с гибелью мужчины.

Пользуясь подавленным состоянием потерпевших, он выманил у них более миллиона гривен.

Кроме этого, подозреваемый намеревался получить еще один миллион в качестве "несуществующего" долга за услуги, которые он не планировал предоставлять.

После получения части средств адвокат задержан.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Проверяется его причастность к аналогичным схемам.

Напомним, в Закарпатье осудили мужчину, который выманил более 10 000 долларов у жены пропавшего без вести военного.