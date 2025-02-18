До Польщі за 9000 євро: на Львівщині викрили схему виїзду чоловіків за кордон
Житель Львівщини отримав підозру за фактом організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Ділок за 9000 євро обіцяв виїзд на автомобілі з водієм до Польщі через один із пунктів пропуску, без внесення відомостей до відповідної системи та контролю. Гроші клієнт мав надати двома частинами: 6000 євро одразу, 3000 – безпосередньо під час виїзду.
Під час отримання авансу 39-річного організатора схеми затримали. Його взяли під варту, з можливістю внесення застави.
Триває встановлення всього кола причетних до схеми осіб.
Нагадаємо, вранці 16 лютого на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння
18 лютого 2025, 02:2925 км пішки та 120 тис. грн за "допомогу": на Одещині затримали групу втікачів за кордон
18 лютого 2025, 02:03З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, – голова ДСНС
18 лютого 2025, 01:50У Мукачеві затримали 52-річного за розбещення двох маленьких дівчаток
18 лютого 2025, 01:39У Львові чоловік під час сварки вистрелив дружині в голову
18 лютого 2025, 01:17Сили оборони ліквідували ще понад 9 тисяч росіян
18 лютого 2025, 01:00На Вінниччині поліцейські врятували дитину із крижаної пастки на Вишенському озері
18 лютого 2025, 00:47На Рівненщині потяг на смерть збив людину
18 лютого 2025, 00:30Заблукали дорогою до Румунії: на Закарпатті прикордонники шукали трьох чоловіків
18 лютого 2025, 00:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?