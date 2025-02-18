фото: прокуратура

Житель Львівщини отримав підозру за фактом організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Ділок за 9000 євро обіцяв виїзд на автомобілі з водієм до Польщі через один із пунктів пропуску, без внесення відомостей до відповідної системи та контролю. Гроші клієнт мав надати двома частинами: 6000 євро одразу, 3000 – безпосередньо під час виїзду.

Під час отримання авансу 39-річного організатора схеми затримали. Його взяли під варту, з можливістю внесення застави.

Триває встановлення всього кола причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, вранці 16 лютого на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.