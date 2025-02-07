На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

фото: ДПСУ

У Львівській області прикордонники затримали громадянина Туреччини, який під виглядом рибалки планував порушити кордон з Польщею

Як передає RegioNews, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Порушником виявився 31-річний громадянин Туреччини. Щоб "створити легенду" зловмисник узяв вудку, рибальські принади, а також прихопив запасні теплі речі, кусачки, маленькі пляшки води. Це все він помістив у два рюкзаки - один нібито для риболовлі, інший - для нелегального переходу кордону.

За словами затриманого, він потрапив в України у законний спосіб, а покинути територію не зміг, тому що не мав відповідних документів для вʼїзду на територію ЄС.

На іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, 6 лютого на Буковині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Втікачі намагались перейти кордон пішки, орієнтуючись за електронною картою місцевості.