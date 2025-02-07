03:35  07 лютого
Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
04:00  07 лютого
На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 лютого
Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 15:15

На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

07 лютого 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Львівській області прикордонники затримали громадянина Туреччини, який під виглядом рибалки планував порушити кордон з Польщею

Як передає RegioNews, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Порушником виявився 31-річний громадянин Туреччини. Щоб "створити легенду" зловмисник узяв вудку, рибальські принади, а також прихопив запасні теплі речі, кусачки, маленькі пляшки води. Це все він помістив у два рюкзаки - один нібито для риболовлі, інший - для нелегального переходу кордону.

За словами затриманого, він потрапив в України у законний спосіб, а покинути територію не зміг, тому що не мав відповідних документів для вʼїзду на територію ЄС.

На іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, 6 лютого на Буковині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Втікачі намагались перейти кордон пішки, орієнтуючись за електронною картою місцевості.

Львівська область прикордонники ДПСУ кордон втеча за кордон Львівщина
Спроба втечі до Румунії провалилася: на Буковині затримали групу чоловіків
07 лютого 2025, 02:40
На кордоні з Польщею виявили старовинні книги з Німеччини
04 лютого 2025, 15:05
Перевозили таємних пасажирів: водії міжнародних рейсів влаштували бізнес на ухилянтах
04 лютого 2025, 03:40
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
6000 доларів за непридатність до військової служби: на Тернопільщині затримали організатора незаконної схеми
07 лютого 2025, 16:40
Кличко прокоментував резонансні обшуки і затримання у Київраді
07 лютого 2025, 16:32
На Київщині засудили військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП
07 лютого 2025, 16:11
Чому страх зубожіння сильніший за страх окупації?
07 лютого 2025, 16:10
Синоптики розповіли, яку погоду чекати на вихідних
07 лютого 2025, 15:55
У Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні
07 лютого 2025, 15:51
Вбив і перетягнув тіло на колії: на Рівненщині на вокзалі до смерті забили 61-річного чоловіка
07 лютого 2025, 15:29
Повернення 90-х: на Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів
07 лютого 2025, 15:17
Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: злочинці сядуть на 6 років
07 лютого 2025, 15:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »