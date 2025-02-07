На Львовщине пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Польшей

фото: ГНСУ

Во Львовской области пограничники задержали гражданина Турции, который под видом рыбака планировал нарушить границу с Польшей

Как передает RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Нарушителем оказался 31-летний гражданин Турции. Чтобы "создать легенду" злоумышленник взял удочку, рыболовные приманки, а также прихватил запасные теплые вещи, кусачки, маленькие бутылки воды. Это все он поместил в два рюкзака – один якобы для рыбалки, другой – для нелегального перехода границы.

По словам задержанного, он попал в Украину законным способом, а покинуть территорию не смог, потому что не имел соответствующих документов для въезда на территорию ЕС.

На иностранца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Напомним, 6 февраля на Буковине пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся скрыться за границу. Беглецы пытались перейти границу пешком, ориентируясь по электронной карте местности.