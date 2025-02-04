На кордоні з Польщею виявили старовинні книги з Німеччини
Прикордонники Карпатського загону спільно з митниками завадили незаконному переміщенню раритетних книг через пункт пропуску "Шегині". У 43-річного жителя Буковини, який повертався до України, виявили стародруки XVIII-XIX століття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час огляду автомобіля Mercedes у багажному відділенні військовослужбовці знайшли шість книг, датованих 1724, 1850 та 1867 роками.
За словами водія, він отримав їх у Німеччині як передачу та мав відправити адресату в Україні.
"Раритетні видання вилучені працівниками митниці. Їх направлять на експертизу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині американець намагався вивезти до Румунії старовинні книги.
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