На кордоні з Польщею виявили старовинні книги з Німеччини

фото: ДПСУ

Прикордонники Карпатського загону спільно з митниками завадили незаконному переміщенню раритетних книг через пункт пропуску "Шегині". У 43-річного жителя Буковини, який повертався до України, виявили стародруки XVIII-XIX століття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час огляду автомобіля Mercedes у багажному відділенні військовослужбовці знайшли шість книг, датованих 1724, 1850 та 1867 роками.

За словами водія, він отримав їх у Німеччині як передачу та мав відправити адресату в Україні.

"Раритетні видання вилучені працівниками митниці. Їх направлять на експертизу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині американець намагався вивезти до Румунії старовинні книги.