фото: ДПСУ

Організатор схеми з незаконного переправлення чоловіків через держкордон підшуковував клієнтів за допомогою телеграм-каналу

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Спільник організатора, який був провідником, зібрав трьох чоловіків, що хотіли потрапити до Румунії, та повів їх до кордону. Але ще на підході до держрубежу їх помітили прикордонники. Оператор дрона відстежував рух порушників і координував дії наряду.

Побачивши військових, чоловіки спробували втекти, але їм не вдалося. Провідник зорієнтувався швидше за інших і навіть зміг відірватися, проте ненадовго.

Правоохоронці дізналися, що чоловіки з Чернівецької та Київської областей незалежно один від одного знайшли організатора схеми та заплатили йому по 9000 доларів за переправлення до Румунії.

Відносно нелегальних туристів склали адмінпротоколи, а на провідника направили матеріали до Нацполіції.

Тривають пошуки головного організатора схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті зупинили "трансфер" за кордон на 100 тисяч доларів. На дні вантажівки з піском ділки перевозили 13 чоловіків.