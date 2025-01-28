На Київщині суд відсторонив мера міста від посади на 2 місяці

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В Київській області суд відсторонив мера Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків. Запобіжний захід діятиме до 22 березня 2025 року

Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.

"Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана після багатогодинного судового засідання, розгляду кожного доказу і знищеного обвинувачення моїми адвокатами вирішила відсторонити мене від управління Ірпінською громадою на час розслідування мого виїзду за кордон у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

За його словами, рішення суду обов'язково оскаржать найближчим часом в апеляційному порядку.

Як відомо, меру Ірпеня Олександру Маркушину повідомили про підозру у незаконному перетині кордону. Очільник міста-героя вважає справу проти нього "політичним замовленням".

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