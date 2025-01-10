03:05  10 января
В Киеве женщина из-за ревности зарезала мужчину
05:05  10 января
Бросил с лестницы и бил ногами: киевлянин жестоко убил беспризорную собаку
08:55  10 января
На одной из подстанций Киева произошла серьезная авария, – ДТЭК
UA | RU
UA | RU
10 января 2025, 15:19

На Львовщине чиновника разоблачили в "мусорной" коррупции

10 января 2025, 15:19
Читайте також українською мовою
фото: lviv.gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Львовщины разоблачили и сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий Стрыйского района по факту вымогательства и получения взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, подозреваемый систематически требовал от предпринимателя деньги за покупку твердых бытовых отходов с полигона, находящегося под управлением коммунального предприятия. Предприниматель покупал пластик, стекло и металлическую тару.

Фигурант, по данным следствия, обещал за деньги организовать беспрепятственный вывоз необходимых предпринимателю материалов без официальных договоров. Сумма "платежей" должна зависеть от количества и стоимости вывезенных бытовых отходов за килограмм.

Чиновника задержали правоохранители после получения очередной взятки в размере 45 тысяч гривен. В общей сложности удалось задокументировать получение фигурантом 108 тыс. грн по этой схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове задержали главу военно-врачебной комиссии и военнообязанного, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.

взятка мусор Львовская область коррупционная схема
На Буковине будут судить мужчину, пытавшегося подкупить пограничников взяткой в 400 евро
10 января 2025, 07:06
Бронирование за 7500 долларов и беспрепятственный выезд за границу: во Львове разоблачили адвоката
10 января 2025, 00:56
Во Львове задержали на взятке председателя ВВК
09 января 2025, 21:49
Все новости »
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Разлив мазута в Черном море: есть ли угроза одесскому побережью
10 января 2025, 16:11
Нардепы требуют уволить министра энергетики Германа Галущенко: что известно
10 января 2025, 16:00
Очередной предатель: в Херсоне задержан мужчина, корректировавший обстрелы города
10 января 2025, 15:58
Нардеп Тищенко снова не явился на суд, потому что был на заседании Верховной Рады
10 января 2025, 15:40
Оккупанты оштрафовали крымчанина за "пропаганду ЛГБТ"
10 января 2025, 15:33
Атака на Запорожье 8 января: количество пострадавших возросло до 127
10 января 2025, 15:00
Россияне атаковали Херсон беспилотником: ранен мужчина
10 января 2025, 14:45
На Запорожье разведчики уничтожили российскую пушку вместе с оккупантами
10 января 2025, 14:30
Переговоры с Россией: опыт и перспективы
10 января 2025, 14:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
В Киеве все будет "Благоустрий"
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »