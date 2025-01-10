На Львовщине чиновника разоблачили в "мусорной" коррупции

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Правоохранители Львовщины разоблачили и сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий Стрыйского района по факту вымогательства и получения взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, подозреваемый систематически требовал от предпринимателя деньги за покупку твердых бытовых отходов с полигона, находящегося под управлением коммунального предприятия. Предприниматель покупал пластик, стекло и металлическую тару.

Фигурант, по данным следствия, обещал за деньги организовать беспрепятственный вывоз необходимых предпринимателю материалов без официальных договоров. Сумма "платежей" должна зависеть от количества и стоимости вывезенных бытовых отходов за килограмм.

Чиновника задержали правоохранители после получения очередной взятки в размере 45 тысяч гривен. В общей сложности удалось задокументировать получение фигурантом 108 тыс. грн по этой схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове задержали главу военно-врачебной комиссии и военнообязанного, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.