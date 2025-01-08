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​​У Львівській міській раді в середу, 8 січня, провели обшуки на третьому поверсі

Про це передає RegioNews із посиланням на власні джерела та радника голови Львівської ОВА Олега Радика.

За попередніми даними, слідчі дії відбуваються в кабінеті керівника департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореста Тимчишина.

Одна з можливих причин обшуків – зловживання, пов’язані з вивезенням сміття.

Як повідомили у пресслужбі міськради, правоохоронці вилучили частину документів, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у Львові.

"Працівники надали необхідні документи та повністю сприяють слідству. Зараз департамент працює у звичному режимі", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутата Львівської облради Доманського, який ховав долари в унітазі, відправили під домашній арешт.