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Во Львове задержали на взятке председателя ВВК
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09 января 2025, 21:49

Во Львове задержали на взятке председателя ВВК

09 января 2025, 21:49
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фото: Офис генпрокурора
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Во Львове задержали председателя военно-врачебной комиссии и военнообязанного, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

О подозрении сообщили 44-летнему председателю резервного состава военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП во Львове и 43-летнему военнообязанному уроженцу Сокальщины. Председателю ВВК инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, а "клиенту" – предоставление взятки.

Военнообязанный обратился к врачу за получением фиктивного диагноза, а тот за 2000 долларов США согласился организовать отсрочку мобилизации. Согласно договоренностям, должностное лицо должно было оформить решение ВВК о временной непригодности мужчины к военной службе по состоянию здоровья, что позволило бы ему избежать призыва.

В ходе обысков в его жилье и рабочем кабинете обнаружено более 16 тысяч долларов, 7 тысяч гривен, мобильный телефон, печать, банковскую карточку и другие вещественные доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

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