У Черкасах Mercedes-Benz збив на переході 17-річну дівчину: підлітка госпіталізували

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ДТП сталася ввечері 5 січня на вулиці Чигиринській у Черкасах. Дитину ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За даними слідства, близько 18:00 автомобіль Mercedes-Benz ML 350 наїхав на неповнолітню, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі". За кермом перебував 44-річний водій.

"Внаслідок ДТП 17-річна черкащанка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Черкаської обласної дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, на трасі поблизу села Велика Яблунівка Черкаського району сталася ДТП. Внаслідок аварії є загиблий та постраждалі, серед них – 16-річний хлопець.