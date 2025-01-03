фото: ДПСУ

Прикордонники у пункті пропуску на Львівщині виявили в жительки Донеччини золоті злитки на 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонники виявили близько 1,5 кг золота в підлокітнику автівки Toyota. 37-річна водійка та її 67-річний пасажир не змогли пояснити походження дорогоцінного металу та надати підтверджуючих документів на золоті злитки.

Зазначається, що кожен зі злитків має пробу 999. Загалом правоохоронці нарахували 61 злиток.

За попередніми підрахунками, вартість знайденого золота може становити до 6 мільйонів гривень. Про знахідку оперативники повідомили Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Хмельниччини намагався продати в інтернеті артефакт, якому понад 1500 років.