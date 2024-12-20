У Львові жителі багатоповерхівки збунтувалися проти встановлення пандуса для військового

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У Львові виник конфлікт між жителями багатоповерхівки та родиною військовослужбовця Сергія Власова, який втратив обидві ноги внаслідок поранення, через пандус біля під'їзду будинку.

Про це пише "Суспільне", передає RegioNews.

Сергій Власов бере участь у війні з 2014 року, пішов воювати добровольцем. У вересні 2023 року отримав поранення на Донеччині, через що втратив обидві ноги. Йому встановили протези, після чого чоловік повернувся на службу.

Оскільки постійно ходити на протезах важко, військовий звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням установити пандус до під'їзду на вулиці Виговського, де він живе.

Чоловік пояснив, що постійно пересуватися на протезах дуже важко. До прикладу, по квартирі він переміщається виключно на колісному кріслі. Йому хотілося б мати можливість здійснювати прогулянки містом, пересуваючись на колісному кріслі.

Та коли пандус почали встановлювати, це стало причиною незадоволення серед сусідів. Люди погрожували, що якщо пандус залишиться, вони його спиляють болгаркою. Також жителі будинку скаржилися на розмір пандуса. Мовляв, заважатиме заносити меблі до під'їзду.

На конфлікт відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що вимоги доступності дотримані, а пандус відповідає технічним стандартам.

"Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в колісне крісло та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе", — написав він.

Нагадаємо, раніше у місті Рожище на Волині водій маршрутного автобуса відмовився везти військовослужбовця.