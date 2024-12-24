Во Львовской области мужчина до смерти забил родную мать

Фото: пресс-служба ГУНП во Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области мужчина во время семейного конфликта до смерти избил свою мать, после чего скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП во Львовской области, информирует RegioNews.

По информации полиции, 19 декабря на номер 102 обратилась жительница города Новый Роздол, которая нашла тело своей 58-летней матери без признаков жизни в ее квартире.

Правоохранители обнаружили на теле погибшей многочисленные телесные повреждения, которые, по мнению полиции, и стали причиной смерти.

Позже выяснилось, что к смерти женщины причастен ее 34-летний сын. Было установлено, что 17 декабря между мужчиной и матерью возник конфликт, во время которого он жестоко избил женщину.

Взбешенный "сынок" бил свою мать руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм бедная женщина умерла на следующий день, а ее "сын" скрылся.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренной части 2 статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). За убийство родной матери ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года 52-летний житель Запорожья до смерти забил молотком мать и отчима.