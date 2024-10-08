Жителю Києва, який вдарив собаку на вулиці, загрожує в'язниця

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51-річного киянина підозрюють у жорстокому поводженні з собакою, якого він ударив ногою на вулиці після конфлікту в поштовому відділенні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що фігурант перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи "Пудель".

"Тварина бігала навколо відвідувачів, що не сподобалось чоловіку. Песик ластився до нього, стаючи на задні лапи. Коли жінка із собакою вийшли на вулицю, чоловік пішов за ними, після чого ногою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестись", – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, власниця собаки одразу відвезла тварину до ветеринарної клініки, де у собаки на прізвисько "Падді" діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування.

Чоловікові правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з собакою. Йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік застрелив з рушниці двох собак, поліція відкрила справу.