На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами

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У пункті пропуску «Смільниця» на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон, уклавши фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Як розповіли прикордонники, 30-річний чоловік прямував на виїзд з України. В авто з ним їхали дві жінки - колишня та нова дружини.

Як зазначається у повідомленні, чоловік уклав шлюб з 55-річною жінкою, яка має інвалідність 2 групи, щоб отримати право виїзду за кордон.

Коли ж зрозумів, що його план викрили, чоловік намагався дати хабар. 500 доларів він вклав у паспорт.

Прикордонники передали до Нацполіції два повідомлення - про вчинення кримінального правопорушення - за статтями про пропозицію хабаря та незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.