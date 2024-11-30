фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввезення товарів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, 36-річний українець повертався з Румунії на власній автівці. Під час огляду в салоні та багажнику авто прикордонники знайшли незадекларовані косметичні засоби в кількості понад 100 одиниць.

Попередня оцінка вартості товару становить близько 240 тисяч гривень. Незадекларовану продукція вилучили, митники склали протокол про порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.