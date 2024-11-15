Мікроавтобус злетів з мосту: на Буковині сталася смертельна ДТП

фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito зіткнувся з попутнім легковиком Opel Zafira. Після зіткнення мікроавтобус виїхав з дороги та впав з мосту.

Від отриманих травм 35-річний водій Mercedes загинув на місці. Тіло загиблого відправили на проведення судмедекспертизи.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада на Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковик. Загинули дві людини.