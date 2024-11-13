У Києві п'яний водій пошкодив шість припаркованих авто

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У Дніпровському районі Києва водій влаштував ДТП, внаслідок якого були пошкоджені шість авто. Чоловік намагався втекти, однак його зупинили місцеві жителі та передали правоохоронцям

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Очевидці інциденту, який трапився ввечері 11 листопада, розповіли правоохоронцям, що водій Volkswagen наїхав на припарковані авто та хотів втекти з місця події. Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, з'ясували, що водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, тому не впорався з керуванням. Небайдужі громадяни не дали йому втекти.



Порушник відхилив пропозицію поліцейських пройти огляд на стан сп'яніння. Тож інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Надалі рішення щодо покарання горе-водія буде ухвалювати суд.

Нагадаємо, раніше у Києві по гарячих слідах затримали двох квартирних крадіїв.