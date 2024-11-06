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06 листопада 2024, 23:48

На Львівщині засудили фермера за звинуваченням у торгівлі людьми: деталі справи

06 листопада 2024, 23:48
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Суд на Львівщині виніс вирок засновнику ГО «Дах над головою» та СОК «Карпатські Газди» Василю Загородному. Чоловік змушував переселенців, які жили у його притулку, працювати безкоштовно на фермі

Вирок виніс Стрийський міськрайонний суд, передає RegioNews з посиланням Zaxid.net.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2022 року обвинувачуваний найняв на роботу подружжя переселенців, обіцяючи їм певні умови праці. Натомість він змушував їх безкоштовно працювати на власній ділянці, забезпечуючи роботу ферми "Карпатські газди".

У суді чоловік свою провину визнав і підтвердив, що дійсно змушував подружжя працювати безкоштовно.

Суд визнав Василя Загородного винним у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Суд звільнив його від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Ферма "Карпатські Газди" працює у селі Загірне на Стрийщині. У 2022 році господар місцевої козиної ферми Василь Загородний запропонував співпрацю переселенці з Алчевська Катерині Тарасенко, яка відома "Козячою фермою двох Катерин". Разом вони створили ферму крафтових сирів "Карпатські Газди" та прихисток для переселенців "Дах над головою" у Дашаві.

Нагадаємо, у 2023 році поліцейські повідомили 43-річному фермеру зі Стрийського району на Львівщині про підозру в трудовій експлуатації та торгівлі людьми. За даними правоохоронців, фермер не оплачував роботу працівників, а лише забезпечив їх місцем для проживання в приміщенні ферми та частково продуктами.

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