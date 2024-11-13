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Во Львовской области браконьеры убили 5 диких кабанов
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13 ноября 2024, 18:05

Во Львовской области браконьеры убили 5 диких кабанов

13 ноября 2024, 18:05
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фото: Львовская областная прокуратура
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Вблизи одного из лесных хозяйств во Львовском районе местные жители обнаружили туши двух убитых кабанов. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вблизи села Горбачи Щирецкой поселковой общины. По факту незаконной охоты полицейские открыли уголовное производство.

"Правоохранители предварительно установили, что злоумышленники застрелили пять диких кабанов. Туши троих животных забрали с собой, а два - оставили", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители принимают все меры для установления лиц браконьеров. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области, на территории Зубрицкого лесничества обнаружили туши краснокнижных зубров. Животных убили браконьеры. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

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