На Львовщине столкнулись автомобили: четверо пострадавших, среди них – дети

фото: полиция

ДТП произошло 10 ноября около 14:40 в Золочеве во Львовской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Mercedes-Benz. В результате ДТП 44-летний водитель Mercedes и его пассажирки в возрасте 10, 15 и 41 год получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 ноября на Буковине автомобиль врезался в трактор и перевернулся. Есть погибший.