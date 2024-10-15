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15 жовтня 2024, 18:10

На Львівщині чоловік збирав гриби і зірвався зі скелі

15 жовтня 2024, 18:10
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фото: ДСНС України у Львівській області
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Інцидент стався вчора, 14 жовтня, у Стрийському районі. Перехожі та рятувальники надали допомогу потерпілому, який не міг самостійно піднятися

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 74-річний чоловік збирав гриби у лісі поблизу села Крупське, де є скелі. В якийсь момент пенсіонер послизнувся та впав зі скелі. Постраждалий не міг самостійно піднятися. Люди, які були у лісі, кинулися на допомогу та викликали рятувальників.

"Надзвичайники за допомогою медичних нош транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано до Стрийської центральної районної лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині трагічно загинула неповнолітня дівчинка. Поки дівчинка була у воді, на неї стрибнув з кар'єру хлопець та зламав їй шию.

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