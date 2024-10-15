фото: ДСНС України у Львівській області

Інцидент стався вчора, 14 жовтня, у Стрийському районі. Перехожі та рятувальники надали допомогу потерпілому, який не міг самостійно піднятися

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 74-річний чоловік збирав гриби у лісі поблизу села Крупське, де є скелі. В якийсь момент пенсіонер послизнувся та впав зі скелі. Постраждалий не міг самостійно піднятися. Люди, які були у лісі, кинулися на допомогу та викликали рятувальників.

"Надзвичайники за допомогою медичних нош транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано до Стрийської центральної районної лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині трагічно загинула неповнолітня дівчинка. Поки дівчинка була у воді, на неї стрибнув з кар'єру хлопець та зламав їй шию.