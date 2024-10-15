Мешканець Київщини знайшов авіабомбу, коли збирав у лісі гриби
Мешканець Вишгородського району Київської області збирав гриби у лісі та натрапив на підозрілий предмет. Небезпечну знахідку чоловік випадково виявив поблизу села Ясногородка
Про це передає RegioNews із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС.
Піротехнічна група оперативно оглянула місце події.
"Фахівці ідентифікували небезпечну знахідку як касетну авіабомбу SD-1, що залишилася ще з часів Другої світової війни", – йдеться у повідомленні.
Спеціалісти транспортували авіабомбу для подальшого знищення.
Нагадаємо, під час збирання грибів в лісі поблизу селі Ульвівок на Львівщині грибник натрапив на міну часів Другої світової війни.
Раніше на Рівненщині поблизу лісового масиву виявили 11 авіаційних бомб часів Другої світової війни. Їх знищили піротехніки ДСНС.