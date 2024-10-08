Поліція показала фото чоловіка, якого розшукують за подвійне вбивство на Львівщині

фото: поліція

Правоохоронці розшукують 36-річного Палія Андрія Васильовича за підозрою у вчиненні подвійного вбивства на Львівщині. Поліція показала фото чоловіка та закликає усіх, хто може знати, де знаходиться чоловік, звернутися до правоохоронців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

У поліції також навели основні прикмети підозрюваного. Його зріст становить 175 см, темне волосся. Також повідомляється, що у чоловіка відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, на правому плечі є татуювання. Також у нього ліва нога дещо коротша за праву.

Правоохоронці попереджають, що чоловік може бути озброєний.

Усіх, хто знає, де він може перебувати, просять телефонувати 102 або 067 496 00 97.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у селі Лопатин на Львівщині 4 жовтня, вранці виявили застреленими чоловіка та жінку, які були власниками місцевих озер. Поліція оголосила план "Перехоплення" та шукає стрільця.

Згодом у поліції оприлюднили офіційний коментар та повідомили подробиці злочину.