На Запоріжжі затримали адвокатку, яка організувала масштабний наркобізнес

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Правоохоронці викрили адвокатку, яка у Запорізькій області організувала масштабний наркобізнес - вирощування нарковмісних рослин на території ферми та їх збут

Про це повідомляє RegioNews із посиланням пресслужбу Нацполіції.

За даними слідства, фігурантка організувала "бізнес", до якого залучила свого 70-річного батька та 54-річного жителя села Привітне Запорізького району.

"На території фермерського господарства фігуранти облаштували теплиці для висадки конопель. Вже зрощені наркорослини ділки готували до збуту – висушували, подрібнювали та фасували", - розповіли у поліції.

Правоохоронці 5 жовтня провели обшук на території ферми та вилучили понад 1930 кущів канабісу і 600 кілограмів сухої та подрібненої аналогічної рослини. Також були вилучені мобільні телефони, банківські картки, обладнання для зрощення рослин, "чорнові" записи та автомобіль. Вартість вилученого на "чорному" ринку сягає близько 94 млн гривень.

Організаторку протизаконної діяльності та двох її пособників затримали та повідомили про підозру: жінці - у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, а її спільникам - за статтею про посів або вирощування конопель. Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Одещині виявили 332 тисячі кущів конопель, які були посаджені на землях державного лісового фонду.