Суд залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під вартою

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Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон перебуватиме під вартою. Суд залишив запобіжний захід без змін

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на попередню ухвалу Галицького райсуду, який обрав для 18-річного фігуранта запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави, просив скасувати її та обрати інший запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Львівський апеляційний суд відмовив у клопотанні та залишив у силі попереднє рішення суду – тож підозрюваний залишиться під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла після замаху на неї 19 липня. Невідомий чоловік вистрелив з пістолета їй у голову. Уже 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні злочину. Наразі хлопець перебуває під арештом.

Поліція розглядає декілька версій щодо мотивів злочину - особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність Фаріон та ідеологічні причини.

Зазначимо, раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.